Florencia quedó eliminada, Furia no se guardó nada y su reacción dividió para siempre la casa de Gran Hermano: “¡Falsa!”

Santiago del Moro se puso al frente de una nueva y picante gala de eliminación. Tras haber salvado de placa a Joel, Lucía y Emmanuel, el conductor del ciclo anunció que Florencia es la sexta eliminada de la casa de Gran Hermano . "Gracias carajo. Chau falsa de mierda", gritó Furia eufórica por la salida de la jugadora que obtuvo más del 56 por ciento de los votos. Agostina sigue en competencia.

Antes de conocer el nuevo eliminado, Gran Hermano invitó a Florencia, Agostina y Emmanuel al confesionario para que le digan a la gente por qué deberían quedarse. La primera en entrar fue Flor. "Quiero pedirles que me den otra oportunidad. Me equivoque en muchas cosas acá adentro. La realidad es que no quiero que se termine este sueño, pero me encantaría quedarme. Siento que mucha gente no me conoció acá adentro", dijo la participante.

