Ley Ómnibus: el oficialismo consiguió firmar un dictamen de mayoría con el apoyo de los bloques dialoguistas

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó pasadas las 21.





Tras una serie de negociaciones con la oposición dialoguista y gobernadores provinciales, el oficialismo consiguió firmar un dictamen de mayoría para sesionar el proyecto de la Ley Ómnibus en esta semana.



El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había anticipado esta tarde que “se llegó a un acuerdo” con los bloques opositores dialoguistas para avanzar en un dictamen de mayoría -con disidencias- que desde las 21 estaba en tratamiento en el plenario.

Las principales frases de los legisladores en el plenario para tratar la Ley Ómnibus



Santiago Santurio (La Libertad Avanza): “Nos gustaría hacer un montón de cosas pero sabemos que no es el momento. Tenemos que lograr que el Estado le saque el pie de encima a los ciudadanos para que los dejemos emprender”.





Martín Tetaz (UCR): “Quiero transmitirle al Presidente que en este mes de enero estamos trabajando más de lo que él trabajó durante los dos años que fue diputado. Tenemos voluntad de ayudar para sacar al país de esta crisis, pero esas reformas no pueden hacerse a costa del ajuste a los jubilados”.





Juan Manuel López (Hacemos Coalición Federal): “Hay una curva de aprendizaje que el oficialismo tiene que tener, pero esa curva no ha dejado ayudarse por un montón de bloques de la oposición que están dispuestos a darle al Presidente las herramientas que necesita para atravesar una de las herencias económicas más difíciles. Desde la Coalición Cívica vamos a tener nuestro propio dictamen, que es una herramienta más seria, más ordenada y más justa”.



Germán Martínez (Unión por la Patria): “El Presidente tardó 17 días en enviar este proyecto al Congreso, se le dio giro a tres comisiones cuando más de 25 comisiones tenían competencia en la iniciativa. Es incomprensible que un proyecto de estas características no haya merecido que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, esté explicando este proyecto y es incomprensible que el ministro de Economía, Luis Caputo no haya estado acá. Esta ley es invotable”.





Myriam Bregman (Frente de Izquierda): “Cada artículo del DNU y de esta ley tienen nombre y apellido de un lobby empresario, contienen un pedido del Fondo Monetario Internacional. La Libertad Avanza no tiene los números para aprobar este mamotreto. Quieren borrar 150 años de lucha de la clase trabajadora. Es grave lo que están votando, están votando un Estado policial. Se van a ver las consecuencias próximamente, es muy grave. Miren que Patricia Bullrich fue muchas otras antes, y puede ser otras en el futuro. Privatizan las elecciones, es un régimen Donald Trump. Hay que estar en la calle y movilizarse”.





Lisandro Nieri (UCR) : “Estamos procurando dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas que demanda para salir de esta tremenda crisis que le tocó asumir al país. Estamos ante una ley grande, eran 664 artículos más los anexos. Casi mil artículos. Queremos y debemos acompañar. El paro de mañana dice muchísimo. Seis de cada diez chicos son pobres y tenemos inflación alta”.



Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal): “Hay que leer con mucha atención todo el texto que contiene este proyecto. Todo implica un menosprecio de las instituciones y un menosprecio de quienes estamos acá sentados. No hay un programa de desarrollo productivo. Este proyecto tiene una mirada anti-industrial. Hay muchos que se llenan la boca hablando de pobreza, pero en el mismo proyecto hablan de los jueces con toga y martillo, no sé qué tiene que ver una cosa con otra. Hay cuestiones que están al límite del absurdo. Algunos creen en las fuerzas del cielo, nosotros seguimos creyendo en el mandato democrático”.





Álvaro Martínez (La Unión Mendocina) : “El Presidente lleva 40 días, déjenlo caminar, déjenlo correr. Una diputada tuvo un dicho que se pudo haber mal interpretado. Dijo que este proyecto de ley da licencia para matar, licencia para matar tienen los delincuentes, sino pregúntenle a los padres de Umma. Hay un cambio en donde la seguridad deja de ser para los delincuentes y pasa a ser para los ciudadanos”.





Natalia Silvina Sarapura (UCR): “Esta ley no solo tenía propuestas de carácter económico, habían incorporado otros temas que movilizó a todos los sectores. Los diputados no le tenemos miedo al debate, queremos un debate respetuoso. El ataque que recibió la cultura nos preocupa. Nos preocupa que no se genere la posibilidad de discutir esto en las ordinarias. Vamos a seguir con la defensa del patrimonio cultural”.





Sergio Omar Palazzo (Unión por la Patria): “En el DNU que pretenden aprobar, está incluido un capítulo de reforma laboral. Es una reforma que tiene una limitación del derecho de huelga. Tratamos a la víctima como victimario, el trabajador no registrado ahora es culpable de que no lo hayan registrado. Con la plata de todos los argentinos, vamos a pagarle a los evasores y a quienes tuvieron como víctimas a los trabajadores. La protesta y el reclamo pasan a ser un delito en la Argentina. No hay motivos donde digan por qué privatizan las empresas del Estado”.





Christian Castillo (Frente de Izquierda): “Nadie obligó a decirle a las petroleras que suban los precios como si fueran internacionales, aún siendo productores. El pueblo trabajador va al supermercado y no sabe cuándo valen las cosas. Milei pretende volver a la Argentina de los manicomios, quiere la sociedad del encierro para los pobres”.





Leandro Santoro (Unión por la Patria): “Es insólito es tratamiento legislativo. La ley está mal escrita. Por este mismo recinto pasaron ministros que no tenían ni idea lo que decía la ley. Nos cansamos de pedir que vengan el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, son los principales responsables políticos del Gobierno y deben dar la cara. No terminamos de entender a qué va este proyecto”.





Fernando Carbajal (UCR): “Esto es un acto supremo de irresponsabilidad. No cuenten con nosotros para esto, dijimos claramente que estamos dispuestos a acompañar las medidas del Gobierno, pero no en la locura. Hace falta decirle a este bloque oficialista que ustedes están obligados a respetar las instituciones, aunque no les guste. Si no, háganse cargo de sus derrotas”.





Atilio Benedetti (UCR): “El sistema político argentino está funcionando en plenitud. Hemos tenido una elección presidencial donde hubo una clara manifestación de los argentinos eligiendo a un presidente, al cual un grupo de radicales estamos dispuestos a colaborar para que pueda llevar adelante su tarea de Gobierno. Así como digo que hay un presidente elegido, hay un Congreso donde cada uno de los que estamos acá tenemos una responsabilidad”.

Según se pudo saber , tanto gran parte de la UCR como Hacemos Cambio Federal van a votar a favor de la ley en general y, en particular, en contra del aumento de retenciones. Sumado a esto, la Coalición Cívica ya decidió que hará dictamen propio acompañado por un sector de la UCR.

La Libertad Avanza tiene 37 diputados propios. Con satélites y aliados, esos números pueden estirarse hasta unos 45 diputados. Es decir, necesita sí o sí del apoyo de alrededor de 90 diputados para garantizarse el quorum de 129 diputados sentados en sus bancas a la hora de sesionar en el recinto.

Los 102 miembros de UxP y los 5 del Frente de Izquierda ya adelantaron su rechazo. De modo que esos apoyos deben salir del PRO (37), UCR (34), Hacemos Coalición Federal (23) e Innovación Federal (9).





