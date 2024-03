Jorge Base, de 41 años, denunció ser víctima de una terrible mala praxis en el Hospital Provincial Florencio Díaz, en Córdoba. Le hicieron una vasectomía en lugar de operarlo de la vesícula

“Estoy con bronca e impotencia porque lo que hicieron ya lo hicieron, no tiene retorno. Lo que te pasa por la cabeza son un sinfín de preguntas. No me explico cómo pueden llegar a una negligencia de esa manera, a un error tan grande ”, dijo en Eldoce.tv y aseguró: “No busco culpables sino una solución y me dicen que me resigne, que ya está”.