Imputaron a Alberto Fernández por supuestas irregularidades de contrataciones de seguros

El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales y entes del Estado durante su gobierno.

La causa iniciada por el fiscal federal Ramiro González , es a raíz de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez , quien ya pidió las primeras medidas de prueba. Según el expediente , la imputación también alcanza al ex titular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, y al empresario Héctor Martínez Sosa.

El funcionario judicial solicitó pruebas a la Jefatura de Gabinete sobre información de antecedentes al decreto 823/21, firmado en diciembre de 2021 por el ex mandatario, el ex jefe de Gabinete Juan Manzur , y el por entonces ministro de Economía, Martín Guzmán . A través de esta resolución, las entidades públicas se vieron obligadas a contratar con Nación Seguros los convenios de seguros celebrados durante la gestión del Frente de Todos.

“Puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”, agregó.



Martínez Sosa es un productor de seguros de alto perfil que en los años ´90 ya había conducido la Superintendencia de Seguros. Fuentes cercanas al expresidente señalaron a este medio que el bróker no habría trabajado en las contrataciones de seguros, y que se lo habría "mencionado en el caso para ensuciar" al actual titular del PJ.

