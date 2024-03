Veintiún expedientes se encuentran en análisis en la Comisión de Salud de la Legislatura

En el salón Raúl Alfonsín de la Legislatura, se realizó la primera reunión ordinaria de la Comisión de Salud. Se constituyó oficialmente la misma y las autoridades fueron renovadas: Omar Gutiérrez, presidente; y Daniela Vélez, vicepresidente. También se estableció que la comisión se reunirá los lunes a las 10.

El Presidente de la Comisión destacó que están analizando veintiún expedientes que tratan distintos tipos de problemáticas: discapacidad, técnicos en emergencias y la ley de farmacias, entre otros.

Respecto de la manera de trabajo de la Comisión, Gutiérrez comentó que siempre se trabaja en equipo, más allá de las banderas políticas, y que se trata de involucrar no sólo a quienes elaboran los proyectos de ley sino a todos aquellos que puedan participar activamente en ella. “La ley no puede ser algo que esté encerrado en cuatro paredes, por eso siempre consultamos, no sólo con expertos en el tema sino también convocamos a quienes afectará la ley y los invitamos para escuchar su opinión y construir una ley mejor para la Provincia”, afirmó Gutiérrez.





Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.