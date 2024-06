Aseguran que Santiago del Moro no conducirá más Gran Hermano y ya suena otro conductor para reemplazarlo

Para Santiago Del Moro, esta presente edición de Gran Hermano ha sido no menos que desafiante. A pesar de que el reality alcanza números históricos de rating, el periodista Tomás Dente aseguró que por decisión de las autoridades de Telefe, el afamado conductor será desplazado hacia otro programa menos contundente para no “desgastarlo”, y ya cuenta con un reemplazo inmediato.

“No estamos discutiendo cuestiones de estado, es un simple juego”, dijo el presentador mientras debatían sobre los exabruptos de Juliana. “Claro, bancatela Joel, tenés que aguantártela, es un juego nada más”, ironizó Ceferino. “Joel no se la aguantó y se fue...”, acotó Del Moro. Fue en ese momento cuando la mujer policía tomó la palabra.

Las opiniones de la ex participante y el presentador por las actitudes de Furia, trajo un fuete enfrentamiento entre ellos...

