Con un click y sin que te des cuenta, así te roban por WhatsApp tu contraseña del homebanking: cómo evitarlo

Una peligrosa estafa volvió a circular esta semana entre usuarios de WhatsApp. Se trata de un engaño en el que ciberdelincuentes utilizan videollamadas con el objetivo de acceder de manera remota a los smartphones de sus víctimas y así para robarles sus contraseñas bancarias para ingresar a sus homebanking y vaciarlos.

El botón que los cibercriminales le solicitan a la que pulse no es otra cosa que la opción de compartir pantalla. Al darle ese permiso, el delincuente puede ver todo lo que ocurre en el celular de la persona, como sus fotos, conversaciones, e información bancaria, como contraseñas y datos de cuentas de homebanking.

La clave para evitar ser víctima de este engaño reside en la prevención y el sentido común. Aquí te compartimos tres claves para no caer:

