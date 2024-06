Con el voto de Villarruel, el Senado aprobó en general la Ley Bases

Tras una jornada de extrema tensión y con graves incidentes en las calles, que que repercutieron en la sesión al punto de que casi se frena el debate, el Gobierno consiguió -con cambios hasta último momento y un final para el infarto- aprobar en general en el Senado la Ley Bases. El rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel fue clave para lograr desempatar la votación inicial de la iniciativa, que culminó con 36 votos a favor y 36 en contra.

"Mi voto es afirmativo", anunció Villarruel, mientras el kirchnerismo la abucheaba por argumentar su voto, una facultad que no le correspondería.

En la votación en particular, los libertarios también consiguieron aprobar los puntos más sensibles, que corrían riesgo de caerse: facultades delegadas, privatizaciones el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Lo curioso es que lo consiguieron con apoyo de legisladores que votaron en contra de la norma en general. El RIGI tuvo el aval, incluso, de tres senadores de Unión por la Patria y fue el artículos que más votos consiguió.

Un día antes de la sesión de la Cámara alta, la rebelión de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano -que después de haber firmado en disidencia el proyecto oficialista llamaron directamente a no dar quórum- habían puesto en duda directamente el arranque de la sesión.

También los 13 radicales, incluso Martín Lousteau, que presentó dictamen propio y adelantó que votaría en contra del proyecto oficialista porque tiene "más vicios que virtudes". “En la propuesta del oficialismo no hay ninguna sola medida para los jubilados, PyMES, ni clase media, ni educación ni para la salud”, sentenció.

Los senadores de Unión por la Patria esperaron a que inicie la sesión para sentarse en las bancas pero los santacruceños directamente no participaron de la sesión. Bajaron recién minutos antes de la votación. Durante la jornada, Gadano incluso denunció haber recibido amenazas de muerte contra sus hijos.

Incorporaron a los organismos de cultura al listado de entes que Milei tiene prohibido disolver. Además eliminaron del anexo de empresas a privatizar a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, que incluye la TV Pública y Radio Nacional. Si no lo hacían, el rechazo iba a arrastrar también a las demás seis empresas -como AYSA- que figuran en el artículo. Además, el oficialismo sacó del proyecto el capítulo previsional que eliminaba la moratoria aprobada por el propio Congreso el año pasado y fijó un compromiso para terminar las obras nacionales que tenga más del 80 % de ejecución.

"No nos están pidiendo herramientas, nos están extorsionando", planteó la camporista Juliana Di Tullio, y le mandó un mensaje a sus propios compañeros de bancada sembrando presión para evitar fugas. "Le quiero hablar a los que nos votaron. Acá estamos los 33, juntos. ’Estamos bien los 33’", lanzó mirando a sus pares.

En general todos votaron en contra. Pero en la particular el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde al gobernador Raúl Jalil, la tucumana Sandra Mendoza, que responde Osvaldo Jaldo, y la jujeña Carolina Moisés apoyaron el RIGI.

La sesión tuvo fuertes cruces, pero no por los discursos sobre los artículos de la ley, sino por la situación de violencia en la calle. Uno de los más fuertes fue entre la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el senador kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro.

