Gonzalo Montiel le regaló una casa a su hermana: “Me explota el corazón de felicidad”

Por su parte, Gonzalo Montiel, quien fue el último en sumarse a la Selección junto a Franco Armani, fue padre recientemente. El defensor de 27 años compartió la noticia junto a su pareja, Karina Nacucchio, y anunció la llegada al mundo de Thiago, su primer hijo.

“Bienvenido Thiago. Ni soñándolo imaginamos un momento así, por eso no dejamos de mirarte… No podemos definir este sentimiento porque seguramente no exista la palabra. Somos las personas más felices del planeta por tenerte Thiaguito, con salud y tan de nosotros. Sos nuestro mundo, mi amor. Te amamos, cielo. Nos cambiaste la vida. Gracias por existir”, escribió Cachete con su pareja.

Luego de la licencia por paternidad, Montiel ya se entrena con el resto del plantel argentino en Estados Unidos a la espera de los dos duelos amistosos frente a Ecuador (domingo 9 de junio en Chicago) y Guatemala (viernes 14/6 en Maryland). El 20 será el inicio de la Copa América, el gran objetivo de la Selección, con el debut ante Canadá en Atlanta.





