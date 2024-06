Video: un joven se robó un caballo, intentó huir, los chocó un auto y terminaron volando por el aire

Un hecho que empezó como un “acto de picardía” terminó en un terrible accidente que ocurrió en Rosario: un adolescente de 16 años robó un caballo, perdió el control del animal y un auto los chocó brutalmente.

El incidente se produjo este lunes al mediodía en la intersección de las calles Maradona y Pasaje 1418, en el barrio de Vía Honda, cuando el joven, identificado como Antonio, sufrió el impacto de un Fiat Duna mientras montaba al equino y los hizo volar por los aires.

Según relató el chico en diálogo con Telefe Rosario, el animal pertenece a un vecino del barrio a quien conoce y quiso llevárselo a modo de “broma”. “Me subí al caballo, se echó a correr y no lo pude frenar”, detalló.

A pesar de que no tenía conocimientos de cómo montar, el adolescente llevó a cabo su plan de todas maneras y dijo haberse asustado en el momento en que se dio cuenta de que no lo podía controlar. Instantes después, ocurrió el terrible accidente que se puede observar en las imágenes que captaron las cámaras de seguridad. “El auto aceleró más y me levantó para arriba”, recordó Antonio.

Afortunadamente, el joven solo sufrió heridas leves en las piernas, la espalda y la cintura, mientras que el caballo se encuentra en buen estado de salud y junto a sus dueños.





FUENTE: /TN



