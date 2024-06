Raul Jorge y otros intendentes del interior reclaman subsidios equitativos para el transporte público

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, junto a otros intendentes de distintas ciudades del interior, viajaron a la ciudad de Buenos Aires para expresar su malestar por la quita de subsidios de transporte al interior. En una reunión con la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación, Jorge dejó en claro que esta situación de asimetría e injusticia en la distribución de los subsidios debe cambiar.

Durante el encuentro, presentaron una propuesta para abordar las desigualdades en la distribución de los subsidios de transporte. En este marco Jorge explicó, “dejamos una propuesta que tiene que ver con romper estas asimetrías e injusticias que se están dando con un impuesto que lo paga todo el país, pero que se distribuye en forma excluyente en el AMBA. De alguna manera, los diputados coinciden en esta expresión para volcar en un proyecto único”.

El intendente destacó que actualmente existen varios proyectos sobre el tema, incluyendo el presentado por los intendentes y otros de distintos diputados. Jorge subrayó la importancia de cambiar la lógica de distribución de los subsidios en un país que se define como republicano y federal. Criticó la disparidad actual que afecta a las ciudades del interior, donde las tarifas de transporte son cuatro veces mayores que en el AMBA. Esta situación impacta especialmente a los sectores más vulnerables.

“Estamos afectando a la otra mitad que vive en ciudades capitales del interior, con transporte público y que se ven afectadas con tarifas prácticamente cuatro veces mayores a la que se paga en el AMBA. Esto significa que los sectores vulnerables más padecen esta discriminación directa”, afirmó Jorge. “Creemos que hay que cambiarla a través de un proyecto de ley votado y consensuado masivamente para que no pueda ser vetado por el Poder Ejecutivo”.

Jorge aclaró que no se está responsabilizando al gobierno actual de esta situación, sino que es un problema de larga data que requiere una solución definitiva. “Acá hubo una cuestión parcial en el gobierno anterior, ahora se tomó el total. Estamos prácticamente en una distribución que es 100% contra cero para el interior, y esto verdaderamente es muy injusto”.

El intendente de San Salvador de Jujuy también mencionó las graves consecuencias que la falta de subsidios tiene la capital jujeña. Actualmente, la tarifa del transporte público en Jujuy es de 690 pesos y probablemente deba aumentarse. Además, el boleto estudiantil gratuito y obligatorio, que beneficia a más de 60.000 jóvenes, está en riesgo.

“En Jujuy estamos con una tarifa de 690 pesos, vamos a tener que subirla inmediatamente y está en peligro el boleto estudiantil gratuito y obligatorio. La educación tiene que ser prioritaria y no debe haber excusas. Hoy el país está sufriendo una deserción escolar muy grande, sobre todo a nivel secundario. No queremos que esto sea una excusa para que los chicos no terminen la secundaria o dejen de estudiar.”

