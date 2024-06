Revelan nuevos datos sobre quién es y cómo es el nuevo novio de Nahir

Pese a estar condenada a cadena perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo , Nahir Galarza habría encontrado el amor en la cárcel y tendría nuevo novio. Es que se confirmó que está saliendo con un presidiario y se dieron a conocer los detalles de quién es y cómo fue que se conocieron.

En este sentido, detalló: “Hay todo un protocolo que va desde el punto de vista psicológico y llega hasta el aspecto médico. No es tan simple como ‘conocí a alguien estudiando y ya tengo acceso a él con una simple autorización’. Acá se aplica un protocolo en el que le hacen varios estudios médicos y, luego, un psicólogo determina si es favorable que esto suceda en base cómo se encuentra ella ”.

