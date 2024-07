Caso Loan: una curandera, entre las testigos impensadas que llamaron a declarar

En el marco de la intensa búsqueda de Loan Peña, desaparecido el pasado 13 de junio, el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y la PROTEX citaron a tres testigos clave que podrían aportar nuevos detalles a la causa: una curandera, una vecina de la abuela y una enfermera.

Axson recordó ante la prensa: “Vino con mucha tos y catarro, y pidió que le aplique algo para la tos. Me contó que estaba en el campo y que, cuando llegó a su casa, la llamó la abuela del nene para ver si estaba en la camioneta, que se fijó y no estaba; y después volvió al campo. Más tarde, vino porque no aguantó más la tos”.