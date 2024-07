La extraña relación entre la directora de la escuela de Loan con el comisario preso y un dato inquietante

Mientras los flashes están en los nuevos rastrillajes en el lugar donde desapareció Loan; en Camila, la prima del chico que desmintió a Laudelina; en la tía del nene que está con custodia policial; y en el matrimonio de Pérez y Caillava que niegan haber atropellado al chico de cinco años , en la Escuela N° 137 Pedro Serrano, adonde asistía Loan, el día a día es complicado. Desde la dirección se baja una línea terminante: "Acá no se habla con ningún periodista. ¿Está claro? De lo contrario, habrá suspensiones".

La directora Gabriela Cardozo, que está al frente de la institución desde 2013, no quiere saber nada con el periodismo, que –como es lógico– busca el testimonio de los distintos maestros y de la directora . Pero la cabeza de la escuela es inflexible: "No quiero que nadie hable de Loan y menos con el periodismo".

Una allegada a la institución, que conoce muy bien los rincones de la 137, admitió estar harta de la situación. " Hay una psicosis tremenda, por algo será, ¿no? Habrá alguien que tiene miedo de algo... En lo personal ya no quiero trabajar más... Hay mucha persecuta, se pretende que tengamos jornadas normales como si Loan no existiera... También está prohibido mencionar a los seis detenidos, de los cuales uno de ellos es conocedor del colegio" , puntualiza la fuente.

Clarín pudo reunir varios testimonios que aseguran que el comisario no sólo tenía vía libre para entrar a la escuela "sino que le coqueteaba a la directora, que no le daba calce, aunque ella siempre aceptaba todos los requerimientos del comisario: ’Sí, comisario’, ’como usted diga señor comisario’, ’sus palabras son órdenes, comisario’, imposta la voz otra madre indignada.

