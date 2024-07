Declara Maciel, el ex comisario detenido por la desaparición de Loan: las pruebas en su contra y los nuevos allanamientos

Luego de que el matrimonio de María Victoria Caillava y el marino retirado Carlos Pérez fueran indagados por la Justicia sobre qué ocurrió con Loan Danilo Peña , el siguiente en ser llamado por las autoridades será el ex comisario Walter Maciel , sobre quien recae una imputación por los delitos de sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años y amenazas. Por el momento, los investigadores apuntan que “habría asumido un rol relevante” , pero la verdadera injerencia que habría tenido en el caso aún es un misterio.

El ex jefe de la Comisaría de la localidad de 9 de Julio se convirtió en un personaje de interés para los investigadores luego de una serie de irregularidades que se detectaron en el comienzo de la investigación que, en un principio, estaba en manos de las autoridades provinciales. Uno de los detalles que alarmaron a los funcionarios federales se trató de su aparición en el Paraje Algarrobal, zona en la que el menor de 5 años fue visto por última vez.

De acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por Infobae, la denuncia por la desaparición de Loan se realizó el 13 de junio a las 16:15 horas. El aviso había sido derivado a un policía apellidado Duarte, sin embargo, fue Maciel el que se presentó en el lugar junto a otros cuatro agentes. Al menos esa era la versión oficial que se había instalado, ya que fue cuestión de tiempo para que se descubriera que los horarios de las llamadas habían sido alterado.





En realidad, la conversación habría ocurrido a las 15:38 horas del fatídico día, pero el ex comisario había ordenado que ésta fuera modificada en el libro de guardia de la seccional. De esta manera, en el cuaderno figuraba un lapso entre las 14:35 y las 16:15 horas en el que se suponía que no hubo movimientos.

En un principio, el ex oficial estaba a cargo de la búsqueda de Loan (Gentileza: Diario Río Negro)

“‘Vos haces lo que te digo’. No sé lo que quería hacer... Me sentí presionado mal, porque no es de mí, yo sabía que estaba haciendo mal. Ese fue el único cambio que me hizo hacer”, declaró uno de los agentes correntinos que había sido indagado sobre lo ocurrido. No obstante, no se trataría de la única prueba que los investigadores utilizaron para solicitar la detención del mismo.





Otro de los misterios se esconde detrás del hallazgo del botín de Loan. En ese momento, el ex jefe policial se encontraba junto a Camila, Macarena y Laudelina Peña, primas y tía del menor, y una vecina de la zona llamada María Isabel González. “El comisario Maciel dijo: ‘Vamos a buscar la zapatilla’; y ahí me arremango, meto la mano en el barro y empiezo de donde salió para atrás”, declaró González al agregar que “Laudelina y la hija dan la vuelta y, antes de que yo llegue a la zapatilla; vino con un palo y levantó la zapatilla”.

En efecto, la Policía correntina asentó que fue Laudelina la responsable de haber encontrado el calzado enterrado en el barro. Incluso, fue ella misma quien pudo dar fe de que Loan lo llevaba puesto antes de esfumarse. Sin embargo, las sospechas sobre Maciel se dispararon por sus intentos de atribuirse el hallazgo.

“Yo lo encontré, que deje de hablar pavadas esa vieja”, aseguró el ex comisario que había sido enfrentado por el resto de los policías. De hecho, fue esta actitud lo que terminó por llevarlo detrás de las rejas por presunto encubrimiento.

El botín de Loan que fue encontrado durante una búsqueda supervisada por Maciel

Por otro lado, la abogada de Laudelina, Mónica Chirivin, apuntó contra el ex efectivo como uno de los presuntos responsables de la desaparición durante una entrevista con TN. “El comisario estaba en tema siempre, a medida que vayan avanzando las cosas lo van a ver”, adelantó al hacer referencia a las conexiones que tendría Maciel con otros involucrados en la causa.

La acusación surgió luego de que la defensora fuera consultada sobre la veracidad de la declaración que brindó la tía de Loan el lunes pasado. “Todo lo que ha dicho Laudelina no es embarrar la cancha, es algo que se debió poder decir la primera vez”, denunció Chirivin al recordar que la versión del accidente había sido falsada y plantada por pedido del ex abogado de Peña, José Fernández Codazzi, a quien señaló por tener contactos con el ex jefe policial.

“No sé si se dieron cuenta que ese abogado tenía relaciones, no quiero hablar de más, pero hasta el fiscal ordinario es amigo del comisario”, reclamó la letrada al hacer referencia a una presunta implicación y/o colaboración del primer investigador que estuvo al frente de la causa. Asimismo, remarcó que la mujer estaba imposibilitada de exponer “su verdad”, debido a que estaba bajo amenazas.

Chirivin señaló que “cuando estaba el doctor Codazzi -a cargo de la defensa- ella no podía hablar si no estaba el doctor al lado”, mientras que recordó que el abogado, el senador Diego Pellegrini, y el asesor del gobernador Rafael Miranda la habían amenazado para que contara el relato del accidente. Además, contó que le habían entregado 50 mil pesos como parte de pago, dinero que terminó por entregar a la Fiscalía antes de que fuera trasladada hacia el penal de Ezeiza.

La abogada de Laudelina aseguró que la última declaración era real, ya que la mujer pudo contestar a las preguntas sin las presiones de su ex abogado

“La credibilidad de los dichos en esta declaración van a estar acreditados por las pruebas que tienen los fiscales, por lo que va surgiendo”, confió la abogada al destacar que el testimonio de la vecina que estuvo presente en el hallazgo del botín había corroborado que Maciel estaba en el lugar junto a Francisco Amado Méndez, un policía retirado que fue sindicado por ser el informante del ex comisario por Laudelina.

Al ser cuestionada sobre la falta de indagatorias a Codazzi, a quien lo acusaron de amenazar a Laudelina y a su hija, Macarena, la abogada arremetió contra los investigadores al indicar que hace 15 días “el querellante -es decir, el abogado de la familia, Fernando Burlando- pidió que se llame a Codazzi y no se le hizo lugar”. Sin embargo, planteó la posibilidad de que este sea llamado en los próximos días a raíz de la declaración de la tía del menor. “Recién ahora que han escuchado a Laudelina entiendo que están cotejando los dichos”, evaluó.

Según El Destape, este viernes la Justicia ordenó la realización de otros siete allanamientos en la localidad de 9 de Julio que habrían sido motivados por las declaraciones de Caillava y Pérez. No obstante, la información sobre los domicilios de interés para la jueza Cristina Pozzer Penzo se mantienen bajo reserva, al igual que la información que la ex empleada municipal y el capitán de navío retirado ofrecieron a lo largo de la jornada.





