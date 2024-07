Tras confirmar su separación, Wanda Nara se expresó en redes

Wanda Nara y Mauro Icardi comenzaron a tomar importancia nuevamente en la agenda de los medios y especialistas en espectáculos por una nueva ruptura amorosa de la que todavía no hay mayores precisiones. Ya es un hecho y ella mismo se encargó de confirmarlo en América con Luis Ventura

.

Para ubicar en contexto, durante los últimos días fueron vistos en un prestigioso hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manteniendo una conversación que dejó entre lágrimas a la modelo y que terminó con él emprendiendo su vuelta a Turquía por obligaciones futbolísticas.



Por otro lado, Wanda siempre muestra ser una madre presente con sus hijos y debió acompañar a su hijo que juega en River Plate, junto al descendiente de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Para retratar el momento, subió una historia y un emoji de corazón roto profundizó las sospechas que había de una crisis.

Posteriormente, la representante de Icardi se comunicó con el reconocido periodista y le confirmó que se encontraba separada, además de que aguardaría su momento para salir hablar y contaría toda la verdad.

Tal como le había afirmado a Ventura, la hermana de Zaira Nara esperaría a que sigan saliendo a la luz diversas versiones y que decidiría hablar cuando lo considere. "Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan, me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales", escribió.

Luego, Wanda profundizó en la cuestión: "Pero lo acepto porque es parte de lo malo, de quien soy. Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error".

"No me arrepiento de nada, le dí a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro siempre fue más fuerte que lo exterior", afirmó en cuanto a Icardi. Como todo tiene un fin, este escrito también y concluyó: "La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto".





