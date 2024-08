Martín Fierro Digital 2024: todos los ganadores de la noche

Este lunes, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) entregó por séptima vez los premios Martín Fierro Digital, distinguiendo a los mejores creadores de contenido en redes sociales y plataformas virtuales.

"Gracias a todos los que me siguen. Me pone contento estar acá y que se haya formado un medio grande. Nunca en mi vida me imaginé ganar un Martín Fierro. Se lo dedico a mi madre y a toda la gente de Paren la Mano, son clave en todo lo que hago", dijo el comediante al recibir su premio.