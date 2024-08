Fátima Flórez habló por primera vez del romance de Javier Milei y Yuyito González

La actriz y humorista habló sobre la relación entre el presidente y la exvedette. Este fin de semana reapareció públicamente tras su separación.

Flórez rompió el silencio respecto a la relación de su expareja Javier Milei con Yuyito González . Si bien hasta el momento había preferido mantenerse en silencio, este fin de semana Fátima reapareció públicamente.





Mientras ultima detalles para su gira por Las Vegas el próximo 11 de septiembre, la imitadora ya está preparando lo que será su temporada de verano en Villa Carlos Paz de la mano del productor Miguel Pardo.Informate más





“¿Cómo estás de salud?”, le preguntó el periodista Pablo Layus de Intrusos. “Muy bien. No sé qué han dicho”, respondió la actriz sin estar al tanto de los rumores que aseguraban que había sufrido un fuerte malestar físico al enterarse de la nueva relación de su ex. “¿Cómo tomaste la noticia del romance de Yuyito y Milei?”, arremetió el cronista sin vueltas. “No, nada… Me tomo una gaseosa ahora”, bromeó dando a entender que no le afecta la situación.

Fátima Flórez sobre la relación de Milei y Yuyito: "Yo tengo las cosas muy claras"





“El día que Javier fue a verla a Yuyito a su programa, él estaba de novio con vos y ella lo agarraba bastante…”, lanzó el periodista cordobés intentando sacarle una declaración. “No tengo idea. No es una pregunta que me tengas que hacer a mí”, advirtió ella sin querer hablar del tema. Sin embargo, Layus no se dio por vencido e insistió: “Hoy con el diario del lunes, ¿cómo tomas ese momento?”. “Yo no necesito ningún diario del lunes, yo tengo las cosas muy claras y no tengo por qué contestar esto. Eso se lo tenés que preguntar a otra gente”, dijo Florez tajante.





Minutos después, el panelista del ciclo de América le preguntó si seguía teniendo contacto con el Presidente de la Nación, algo que la artista tampoco quiso contestar. Y con un tono mucho más serio, aclaró: “Vos sabés que soy súper mega archi cuidadosa de mi vida privada anterior, presente y del futuro. Siempre fui así”. “Como ciudadana argentina... ¿Te gusta la pareja que tiene hoy el Presidente?”, insistió el notero. Tras una gran carcajada, Fátima bromeó en inglés: “Kisses for all [besos para todos]”.









Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.