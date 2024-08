“Si vos contás, yo me voy a pegar un tiro” La amenaza que le habría hecho Alberto Fernández a Fabiola Yañez :

Se conoció la brutal amenaza que le decía Alberto Fernández a Fabiola Yáñez: "Si me denuncias me pego un tiro"

Sandra Borghi dio a conocer en Radio Mitre cómo amenazaba Alberto Fernández a Fabiola Yáñez. “Si vos denunciás, si vos contás, yo me voy a pegar un tiro y me voy a matar”, le decía el entonces presidente argentino, según los dichos de la periodista.



“Hubo golpes a mano abierta que no dejaron marca. Perdón me parece horrible hablar así, pero así como se los cuento”, empezó diciendo en el programa radial Alguien tiene que decirlo, con la conducción de Eduardo Feinmann.

Acto seguido, detalló cómo fue la secuencia de hechos: “El golpe de la marca la dejo encerrada a ella en la casca de huéspedes. Esto fue a las 4 de la mañana, donde ella empieza a discutir, y la discusión siempre era... ‘Me quiero ir, yo me quiero separar’. Y él le respondía: ‘No empieces con esto, ya te dije que no es momento’. Ahí empiece a crecer la discusión y siempre termina del mismo modo. Estamos hablando de una disparidad de poder abismal. De un presidente con el máximo poder absoluto y de una primera dama en inferioridad total de condiciones y silenciada, porque le prohibía hablar”.

Detalles detrás de la denuncia de género de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández

“Frente a esto, ella dice me voy, se pone las pantuflas a las 4 de la mañana, agarra los pañales del bebé y se va a la casa de huéspedes al fondo, con su hijo. Su entorno tenía que manejar la logística de todo esto. ¿Quién era su entorno? Lo tendrá que investigar la justicia. Pero entorno había”. Y agregó: “Ella, de cuatro meses en la casa de huéspedes, yo ahora me atrevo a decir silenciada, porque yo no puedo poner otra palabra”, contó Sandra Borghi sobre lo que pasó en la casa de Olivos.

Y dio a conocer una información de esta mañana: “Muy temprano, hablé con una alta fuente judicial y me habló hasta de trata de personas. O sea, esto puede derivar en privación ilegítima de la libertad o trata de personas. No quiero decir que ya sea una decisión tomada pero esto empieza ahora a investigarse. Ella habló de terrorismo psicológico porque él la llamaba, quiero creer que no la llama más. Le decía: ‘Si vos denunciás, si vos contás, yo me voy a pegar un tiro y me voy a matar’, por eso ella guarda tanto tiempo todo esto. Porque él permanentemente la hostigaba telefónicamente”.

Por último, la periodista develó el diálogo que tuvo la exprimera dama con el juez en torno a su vínculo con Alberto Fernández: “Mientras esta amenaza permanece, ella mujer sola y vulnerable, con un hijo que es de él, se siente tan acorralada que cuando el juez Ercolini descubre en el celular de Cantero este mensaje. Ella le contesta: ‘No voy a contar por ahora nada. No le dice: ‘No voy a declarar o no es verdad eso que está en ese teléfono’. Ella dice: ‘No puedo por ahora contar absolutamente nada, cuando me sienta fuerte lo voy a hacer’”.

