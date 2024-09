Les encanta pelear: estos signos del zodiaco son conflictivos por naturaleza

Está más que claro que en el mundo de la astrología se rige por la oposición de energía, es decir, mientras hay signos del zodiaco súper amorosos, otros serán duros como una piedra. Es también por esta característica que no parece extraño que haya individuos que tengan más carga negativa en ciertas áreas y mayor positividad en otras.

Dentro de la diversidad de componentes que tienen la vida cotidiana, la discusión es parte de la naturaleza de cinco casas astrales. Aunque parezca ilógico e insano, disfruta de las confrontaciones tanto en el ámbito personal como en el profesional, dado que para ellos representa una oportunidad para demostrar su punto de vista con firmeza y convicción.

A continuación te contamos cuáles son los signos que tienen un mayor impulso por discutir, el cual puede ser agotador para quienes los rodean, ya que su carácter fuerte y competitivo tiende a generar fricciones en sus relaciones. Aunque no siempre tienen la intención de herir, la intensidad puede resultar abrumadora para los más sensibles.

¿Cuáles son los signos más conflictivos del zodíaco?

1- ARIES:

Se trata de un signo dominante, celoso y bastante conflictivo, sobre todo si se trata de la convivencia diaria, ya sea en un ambiente laboral u hogar. Por otro lado, son personas dictatoriales, es decir, que les gusta que sigan sus órdenes. De esta característica deriva el problema porque pueden ser difíciles de manejar y van a luchar por tener siempre lo que desean.

2- LEO:

Lo que más se distingue de este astro de tierra es que tiene un carácter 100% imponentes y no le gusta que otra persona les quite el “trono” o absorba aquella esterilidad que suelen tener por su hiperactividad. Asimismo, este ego exacerbado es el que los vuelve conflictivos, puesto que no les gusta ceder su lugar de liderazgo y pelearan para que los reconocimientos sean suyos.

El horóscopo estableció que 5 de sus 12 signos son imposibles domar y discutirán ante todo.

3- ACUARIO:

Las personas regidas por este signo zodiacal no les gusta seguir órdenes, lo que puede ser un problema en ambientes como el laboral o familiar, donde debe estar bajo el mando de personas que, seguramente, serán de “inferioridad” según su perspectiva. Este malestar con la autoridad se deriva de su espíritu independiente y en que se ponen como prioridad en todo momento.

4- TAURO:

Aunque son conocidas como personas muy pacientes y perezosas en sus rutinas cotidianas e incluso relaciones, cuando sobrepasan sus límites se tornan muy conflictivos y no dudarán en hacer sentir mal a la gente que los rodean. Además, se presentan como individuos muy tercos, por lo que imponen su punto de vista y manipularán para alcanzar sus objetivos.

5- CAPRICORNIO:

Por naturaleza suelen ser el signo más problemático del zodiaco. Aunque parezcan muy agradables, la realidad es que saben usar la sátira y su humor negro para hacer conflicto y demostrar que son mucho mejores que sus imponentes. Dichas burlas pueden no gustar en diversos ambientes y además, por lo que es muy probable que las discusiones estén en el orden del día.





