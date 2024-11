Adorni fue a lo de Mirtha Legrand y respondió sobre la salida de Diana Mondino

El vocero presidencial, Manuel Adorni, tuvo un rol protagónico en La Noche de Mirta. Como representante del Gobierno en la “mesaza” de este sábado, el funcionario quedó en el centro de las consultas tras otra semana agitada para la administración de Javier Milei que, entre otras cosas, estuvo atravesada por la salida de Diana Mondino del Ministerio de Relaciones exteriores.

Ante la consulta respecto a los motivos de la votación, Adorni se limitó a decir que esa “no es la línea” que promueve la administración de La Libertad Avanza (LLA) en su política exterior. “Cualquiera que conoce al Presidente sabe que el presidente está alineado con Estados unidos y con Israel, no hay necesidad de consultar absolutamente nada”, sostuvo.

Ante la consulta respecto a los motivos de la votación, Adorni se limitó a decir que esa “no es la línea” que promueve la administración de La Libertad Avanza (LLA) en su política exterior. “Cualquiera que conoce al Presidente sabe que el presidente está alineado con Estados unidos y con Israel, no hay necesidad de consultar absolutamente nada”, sostuvo.