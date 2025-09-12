Wanda Nara confirmó su romance con un video inesperado: súper acaramelada



A poco de que Mauro Icardi mostrara que decidió tapar para siempre el tatuaje dedicado a ella, Wanda Nara quiso dejar en claro que no habría vuelta atrás y blanqueó su noviazgo con un video en donde se la puede ver muy acaramelada.



Como siempre, no podía quedarse atrás y, luego de que el jugador del Galatarasay mostrara el diseño que eligió para cubrir la cara de ella en su braz o, Wanda compartió en su cuenta de Instagram un video en donde se la puede ver junto a su nueva pareja.



En el posteo aparece Nara en el cumpleaños de Zaira Nara, parada delante de un espejo mientras graba con su celular el momento en el que su nuevo novio le acaricia la cintura de manera natural.







A pesar de que en las imágenes no se puede distinguir la cara del hombre, se trata del empresario Martín Migueles, c on quien se la vinculó en este último tiempo.



El empresario que estaría comenzando un noviazgo con la conductora es conocido como “El Tano” y vive en Nordelta. Además, el hombre sería muy amigo de Elías Piccirillo, el exmarido de Jesica Cirio que fue detenido tras ser acusado por varios delitos.







En otras oportunidades, la presentadora de MasterChef, que hace poco mostró una imagen de las negociaciones con el canal, se había mostrado muy cerca de Migueles, lo que despertó las especulaciones de una posible relación.





Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.