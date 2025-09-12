Javier Milei vetó la ley de ATN, pese a que ordenó abrir una ronda de diálogo con gobernadores



Luego de anticipar que impugnaría la ley de distribución automática del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por las provincias, la Casa Rosada envió esta noche la comunicación del veto al Senado, cámara de origen donde se trató el proyecto aprobado por los dos cuerpos legislativos.





La comunicación del Ejecutivo ya llegó al Senado y será publicada en las próximas horas con la fecha de este jueves en el Boletín Oficial. El instrumento lleva las firmas del Presidente, del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dos funcionarios claves para la negociación con las provincias.





Entre las razones que esgrime el Ejecutivo para rechazar la iniciativa impulsada por los mandatarios provinciales, destaca que el proyecto sancionado por el Congreso establecía un reparto de los recursos a través de un régimen coparticipable que “altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional”. Entonces, asegura que la ley priva al Estado de poder contar con “una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”.





Bajo esa misma línea, en el decreto se aduce que la privación de dicho instrumento para afrontar contingencias “implica un menoscabo concreto de las facultades y recursos” del Estado.





“El carácter no automático de tales fondos, lejos de constituir una discrecionalidad arbitraria, responde a la necesidad de contar con un mecanismo de asignación diferenciada frente a situaciones de crisis que no podrían ser adecuadamente atendidas por el régimen ordinario de coparticipación, el cual responde a parámetros de distribución estructurales y generales”, se argumenta en el decreto.





El rechazo a los ATN se firmó este jueves, pese a la convocatoria de diálogo federal anunciada por el Gobierno tras la derrota a nivel provincial que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, por una diferencia de 13 puntos frente al peronismo.





Parte de este diálogo se inauguró este jueves con la mesa federal que encabezó el flamante ministro del Interior, Guillermo Catalán, con tres de los gobernadores cercanos al Gobierno: Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Si bien en las últimas horas, dentro del grupo de WhatsApp que integran los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño, primaba la expectativa por los detalles de cómo y cuándo el Ejecutivo reflotaría el diálogo federal, la primera foto de hoy anticipa encuentros personalizados.





La relación entre la Casa Rosada y los gobernadores fue sumando tensiones en los últimos meses, en gran medida por la suspensión de la obra pública, diferencias en el reparto de recursos, además de algunos cortocircuitos con distintos mandatarios aliados, tras frustrarse en sus provincias un acuerdo electoral, como por ejemplo, el caso de Corrientes.





Aunque el Gobierno daba prácticamente por descontado que vetaría el proyecto de ley de distribución de los ATN, intentó desde principios de esta semana enviar algunas señales a los mandatarios provinciales. La primera, el llamado al diálogo por parte del vocero presidencial, Manuel Adorni. El segundo, el nombramiento del hasta entonces número dos de Guillermo Francos, Lisando Catalán, al frente del ministerio de Interior, acompañado por el anuncio de la Casa Rosada en relación a la presentación del Presupuesto 2026, que hará el propio Javier Milei este lunes por cadena nacional.





Sin embargo, los ojos de los gobernadores estaban puestos en la suerte de la ley de ATN, proyecto que une en el reclamo a los acérrimos opositores junto a los gobernadores más “afines” a la Casa Rosada.





El primero en explicitar su rechazo al veto fue el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, que calificó el accionar del Ejecutivo como “otro desprecio” y “ataque” a las provincias.





“Por más que repitan su relato, esta ley no afecta el supuesto equilibrio fiscal. Son recursos que legítimamente pertenecen a las provincias y que el gobierno nacional retiene y se apropia de forma ilegal. Este veto es un golpe directo a la economía de las provincias”, apuntó el gobernador de La Pampa en X.





“Nos tuvimos que hacer cargo de la educación, la salud, la seguridad, la contención social y la obra pública ante el abandono por parte de Milei y la crisis económica que su gobierno desencadenó. Ante cada avance de su plan para ’fundir a las provincias’ seguiremos exigiendo lo que nos corresponde", advirtió luego.





A ello, podría sumarse la foto de este viernes de los gobernadores que integran el frente de Provincia Unidas en la Sociedad Rural de Río Cuarto. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), y Gustavo Valdés (Corrientes) no solo coincidirán en una foto, sino que luego se espera que den una conferencia de prensa en la que podrían adelantar cuál será la posición que tomarán frente al veto.





En tanto, la oposición en el Congreso se apresta a reunir los dos tercios para rechazar el veto. Según pudo saber La Nación, algunos senadores intentarán incluir esta cuestión en la próxima sesión del 18 de septiembre. Mientras tanto, desde la Cámara de Diputados, que lidera Martín Menem, algunos legisladores descuentan que el miércoles 17 se tratará en el recinto el rechazo a los vetos de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica publicados ayer.





Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.