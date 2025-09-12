El tuit de Victoria Villarruel sobre “los presidentes que terminan presos” que generó polémica en las redes



Un solo tuit de Victoria Villarruel bastó para desatar un verdadero vendaval de opiniones en la red social . La vicepresidenta publicó un mensaje en su cuenta de X en el que se refirió a la situación de los presidentes argentinos y su destino judicial, lo que generó un intenso debate y una catarata de respuestas tanto de dirigentes como de usuarios comunes.





Tras conocerse la condena de la Corte Suprema de Brasil contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, Villarruel escribió: “Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos”. La frase, breve pero contundente, no tardó en viralizarse y se convirtió en tendencia en cuestión de minutos.





“No entiendo, ¿lo decís por Bolsonaro? Si es así, justificá por favor”, le respondió un usuario. La principal duda de los tuiteros se centraba en conocer a quién se dirigía el mensaje de la vicepresidenta. Hubo quienes leyeron una vinculación con la situación judicial de Cristina Kirchner , condenada por corrupción en la causa Vialidad. Mientras que otros interpretaron un tiro por elevación a Javier Milei : “¿Se viene? ¿Olés algo?”, le escribió otro usuario.





El llamativo mensaje de Victoria Villarruel. Fuente: @vickyvillarruel.





En las redes sociales, el tuit de Villarruel fue replicado miles de veces y generó todo tipo de comentarios. Algunos usuarios apoyaron la pregunta de la funcionaria y señalaron la necesidad de discutir la relación entre la política y la Justicia en la Argentina .





La frase de Villarruel toca un tema sensible y se produce en medio de su feroz pelea con Milei que ya suma varios capítulos. “El Presidente percibe que hubo una traición de ella y actuó en consecuencia. Es un tema que viene de antes, no de ahora”, sostuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , para explicar el presunto motivo del quiebre.





“La relación está mal, y habría que hacer algo por mejorarla, pero me parece difícil, porque el Presidente es muy terminante en estas formas cuando siente que alguien lo traicionó”, advirtió Francos.





Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.