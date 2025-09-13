Jujuy y sus imponentes paisajes son el escenario de la nueva serie de Netflix





La serie “Las Maldiciones” creada por Daniel Burman, dirigida por el mismo Burman y Martín Hodara, está basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro. La miniserie es un thriller político de tres capítulos y cuenta con un elenco encabezado por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monica Antonópulos juntó a la actriz Francesca Varela en su debut en una producción de esta magnitud.





El rodaje se llevó a cabo el año pasado en diversas localidades de la provincia de Jujuy, entre ellas La Quiaca, Yavi, Susques y Liviara (Rinconada). También se filmó en tramos de rutas provinciales de la Puna.





Para concretar la filmación en estas locaciones, la productora de la Oficina Burman trabajó en articulación con la Comisión de Filmaciones de Jujuy, que gestionó los permisos necesarios y brindó acompañamiento a la producción.





Además, parte del equipo técnico estuvo integrado por profesionales jujeños como Gerardo Albarracín, Soledad San Julián, Melisa Iglesias, Belén Revollo, Sebastián Cazón, Agustín Dorado, Alue Espinassi Carrizo, y de la actriz que a su vez tiene rol protagónico de la serie, Francesca Varela, estudiante de Formación Temprana de la Escuela Tito Guerra y esta representa su primera experiencia en una producción internacional.





Desde el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy se destacó la importancia de que proyectos internacionales elijan a la provincia para realizar sus producciones, posicionando a Jujuy como un polo audiovisual en la región, generando impacto económico y promoviendo el turismo.