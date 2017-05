Filtran videos y fotos íntimas de Magalí Mora: "Siento que se metieron en mi cama"

"Estoy muy avergonzada. Si bien vivo de mi cuerpo e hice fotos desnuda, esto no es lo mismo. Se trata de mi intimidad, una intimidad que compartia con mi ex. Y es horrible que todos estén viendo esto porque siento que se metieron en mi cama", contó para luego agregar que "es muy triste y bajo que como hombre haga esto. Sé que fue él".

Vale recordar que días atrás la escultural morocha le había confesado también que había descubierto que su ex novio le era infiel con otro hombre. "Yo notaba cosas raras, sentía que me estaba ca…, la intuición femenina no falla. Hasta que un día aproveché que se había dormido e hice lo que hacemos todas las mujeres: le revisé el teléfono. ¡Me tenías que ver la cara! Lo que menos pensaba encontrar eran mensajes con un hombre. No sabía qué hacer", relató sobre el momento en que comprobó el engaño.