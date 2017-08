CÓMO PREVENIR INCENDIOS EN CASA

Consideramos a nuestras casas como lugares seguros en los que estamos libres de peligros y accidentes, pero a veces no es así, todo depende de las precauciones que tomemos, ya que una hornalla encendida, una plancha desatendida, cables mal aislados, una instalación eléctrica deficiente, un descuido mientras cocinamos, son factores a tener en cuenta, los pequeños descuidos son una de las principales causas del origen de los incendios.

Por esta razón, desde la Dirección de Asistencia Directa y Emergencias, se dieron algunas recomendaciones útiles para la prevención de estos siniestros que puedan afectar no sólo las pertenencias materiales de nuestro hogar, sino la vida de los miembros de nuestra familia.

En un gran porcentaje de casos, las instalaciones eléctricas suelen ser el origen de los incendios, por lo que se debe comprobar la instalación eléctrica al completo, si hay cables pelados o mal aislados, hay que tomarse un tiempo para ponerlos en condiciones, evitando realizar empalmes provisionales. Tampoco es recomendable recargar los enchufes porque se producen cortocircuitos, leer cuidadosamente el uso correcto de cada artefacto antes de utilizarlo y colocarlos de tal manera que el motor de los mismos se ventile, evitando el sobrecalentamiento y no dejar elementos conectados innecesariamente como cargadores de celulares, caloventores, estufas, etcétera.

Los calefactores deben ubicarse lejos de todo material combustible como cortinas, acolchados, frazadas, muebles y todo material inflamable. Bajo ninguna circunstancia utilizar estos aparatos para secar la ropa húmeda. También hay que tener máxima precaución con los braseros de carbón o leña, se tienen que encender fuera de la casa, al entrarlos dejar una ventana o puerta entreabierta, ventilar frecuentemente la vivienda durante el día, no dejarlos desatendidos y sacarlos antes de ir a dormir, evitando también las emanaciones de monóxido de carbono, que causa asfixia hasta la muerte.

Si se corta la luz y es necesaria la utilización de las velas, se debe tomar la precaución de colocarlas en lugares seguros, lejos de manteles, cortinas y elementos inflamables, fuera del alcance de niñas y niños y apagarlas correctamente antes de ir a dormir. Los pañuelos o prendas no deben colocarse para atenuar la luz de las lámparas, ya que pueden arder.

Con respecto a niñas y niños, lo más conveniente es que no estén solos en casa sin supervisión de un adulto. No conocen los peligros del fuego, por lo que no debe dejarse a su vista ni a su alcance fósforos, encendedores, mecheros, velas, que suelen resultarles muy atractivos. Deben jugar afuera de la cocina y lejos de estufas, braseros o calefactores.