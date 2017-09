Lali Espósito, sin filtro: "Soy una persona que disfruta y goza de los placeres, me encanta cog..."

A los 25 años, Lali Espósito ha construido una impresionante carrera en televisión, cine, teatro y sobre los escenarios como cantante. Mujer adicta al trabajo y autoexigente, se entregó a una entrevista a fondo en la que habló sin tapujos de su vida, su romance con Santiago Mocorrea y su pasada relación con Mariano Martínez.





“Soy una persona que disfruta y goza de los placeres. Total: me encanta morfar, me encanta coger, me encanta todo. Como me encanta lo placentero, cuando no me encuentro en ese lugar, me siento incómoda”, disparó sin filtro, en la revista Viva. “Siempre me paré de una manera muy natural: nunca me impuse cómo quería que me vieran los demás. Soy muy verdadera en un mundo de plástico”, aseguró sobre su personalidad.













Enamorada, Lali habló del hombre que la acompaña, su primer novio que no es actor. “Mi novio actual, Santiago Mocorrea (34 años, productor), se dedica a otra cosa, por suerte. Nunca había experimentado la situación de que en una misma charla pudiéramos dejar de hablar de mí para hablar del trabajo del otro. Eso es espectacular”, contó.





Además, la artista se refirió a su tormentosa relación con Martínez. “En mi última relación, antes de la actual, me sentí un adulto por primera vez en una pareja… Y aprendí algo: ya no soy la salvadora de nadie. Me di cuenta de que yo en esa relación merecía recibir. Estuvo buenísimo, porque la pasé bien, pero se me hizo muy flúo lo que yo estaba aprendiendo y necesitaba aprender para la próxima”, afirmó Lali.