DENUNCIAN A UN MÓVIL DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONAS POR ESTAR DE FIESTA EN EL CARMEN

Denuncian a un móvil del registro nacional de las personas por estar de fiesta en los perilagos del carmen en la denuncia publica que registrado el hecho y se viralizo por redes sociales.

El texto de la denuncia :





Hoy a horas 19:51 fui con mi familia a pasear un rato por los perilagos de El Carmen . y realmente me desagrado ver estas imagenes que quiero compartir con todos. Un grupo de jovenes aprox. entre 20 y 30 años en un vehiculo del gobierno de REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DNI - MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS. PATENTE WUD 840 , ademas que estaban utilizando un vehiculo q es destinado para otra proposito, estaban bebiendo. Poniendo en riesgo no solamente su persona, sino tambien en riesgo la vida de las personas q caminan o practican ejercicio en la ciclovia de la zona. Realmente no se donde se hace la denuncia. Lo q hice fue llamar a la policia Secc. 8va poniendo en conocimiento de dicho evento.













