"Me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación", afirmó Shakira

La preocupación que la cantante manifestaba a través de sus redes sociales encendió las alarmas. Y por eso, a través de un comunicado, la estrella latina explicó qué fue lo que le afectó su salud.

La colombiana precisó que los médicos le detectaron el problema en su cuerda vocal derecha en octubre pasado y esto le obligó a posponer el inicio de su gira mundial que iba a comenzar en el Viejo Continente.





Aunque le dio tiempo y reposo a sus cuerdas vocales, Shakira indicó que sufre una hemorragia en esa zona y que no se ha reabsorbido por lo que la cancelación provisoria del tour está confirmada.

"La pesadilla continúa y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación", sentenció Shakira.













"A mis fans y amigos. Estos últimos cinco meses los he dedicado a la preparación de mi gira El Dorado. Sin embargo justo días antes de empezar mis primeros conciertos, he tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera", comenzó con su relato.





Y siguió: "A fines de julio de este año, en un control rutinario, y antes de empezar a diseñar esta gira, confirmé que mis cuerdas vocales se encontraban en perfecto estado. Pero a finales de octubre, en la recta final de mis ensayos sentí una ronquera inusual que me impedía cantar. Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha".





La cantante ya había acumulado cinco suspensiones de conciertos y hoy mismo tenía que actuar en Amsterdam, la capital holandesa. Sin embargo, aclaró: "En todos los años que llevo cantando, jamás me encontré en una situación similar".





Aunque desde octubre Shakira se preocupó por sanarse, finalmente tuvo que confirmar que el tour se cancela hasta el año que viene.





"Desde entonces me entregué al reposo de la voz con el fin de recuperarme pronto para mi primer concierto (...) Sin embargo, la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y la pesadilla continúa. Actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación", detalló.





El pasado 10 de noviembre se anunció la cancelación de sus conciertos en París, Amberes y Amsterdam. La productora de la artista colombiana pidió a los fanáticos que adquirieron las entradas que las mantengan, ya que se anunciarán nuevas fechas para todos los espectáculos que se pospusieron hasta el momento.





Esta era la primera gira que Shakira realizaba tras varios años apartada de los extensos viajes debido a los nacimientos de sus hijos, Milan y Sasha, que tuvo con el futbolista Gerard Piqué.





