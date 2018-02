¿Qué autos se pueden comprar por $ 250 mil o menos?

El sueño de tener el primer auto 0 Km por $ 250.000 o menos es posible. Muchos empezarán a mirar con cierto sospecha o a pensar "autos eran los de antes", sin embargo hay marcas como Chevrolet, Renault, Nissan o Volkswagen que ofrecen sus vehículos más económicos por estos valores. Las chinas Chery y Geely, también forman parte del abanico de opciones.

Volkswagen es la única marca que ofrece dos modelos distintos: el Up! y el Gol Trend. El Up! está disponible en la versión Take Up! en variantes de 3 puertas ($ 228.270) y 5 puertas ($ 242.453). El equipamiento en ambos casos es bastante escueto: aire acondicionado, butaca del conductor regulable en altura, estéreo con CD, MP3, USB, AUX y Bluetooth, y llantas de chapa de 14 pulgadas. Vale aclarar que sólo 2 versiones de las 11 posibles que componen la gama están por debajo de los $ 250.000. Ambas con el motor 1.0 de 75 caballos de fuerza y transmisión manual de cinco marchas.