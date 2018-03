Ángela Torres habló de Darthés

Juan Darthés está en el centro del ojo de la tormenta desde que Calu Rivero reveló que había sufrido acoso por parte del actor. A la denuncia de la "It Girl" se le sumaron los testimonios de otras dos artistas que aseguraron que también habían sido víctimas del actor.

Consultada acerca de la disyuntiva, Ángela Torres, compañera de elenco del artista declaró: "No voy a hablar de esto, es muy incomodo el lugar que me toca, cualquier cosa que pueda decir puedo meter la pata. El es mi compañero, yo me llevo muy bien" .