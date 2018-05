Karina La Princesita y un palito al Kun Agüero tras la separación

"Yo siempre viví acá (en la Argentina), no terminamos de ser una familia, pero qué se yo... Igual, tampoco es cierto eso de que todos se separan y quedan amigos. Eso no es cierto. Por lo menos en mi caso, no. Pero tampoco, enemigos".

"Yo siempre viví acá (en la Argentina), no terminamos de ser una familia, pero qué se yo... Igual, tampoco es cierto eso de que todos se separan y quedan amigos. Eso no es cierto. Por lo menos en mi caso, no. Pero tampoco, enemigos".

Instalada en Buenos Aires, la cantante tropical fue contundente y le tiró un palito a su ex: "Yo siempre viví acá (en la Argentina), no terminamos de ser una familia, pero qué se yo... Igual, tampoco es cierto eso de que todos se separan y quedan amigos. Eso no es cierto. Por lo menos en mi caso, no. Pero tampoco, enemigos".

Instalada en Buenos Aires, la cantante tropical fue contundente y le tiró un palito a su ex: "Yo siempre viví acá (en la Argentina), no terminamos de ser una familia, pero qué se yo... Igual, tampoco es cierto eso de que todos se separan y quedan amigos. Eso no es cierto. Por lo menos en mi caso, no. Pero tampoco, enemigos".