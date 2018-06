Nahir Galarza amenazó con suicidarse si mostraban un video sexual de ella y Pastorizzo en el juicio

Galarza padre no lee medios online, no lee el diario, no sabe si su esposa, la madre de la joven, se enteró de la crisis en plena audiencia. "Nahir va a mandar toda la ropa que tiene para las audiencias a la casa, no quiere ir más al juicio", dicen cerca de la joven: "Esto que hicieron es una bajeza, es lamentable, irrespetuoso. Es una gurisa de 19 años. No podés hacer esto. La fiscalía la demonizó. Hoy declararon tres chicos que eran testigos de identidad reservada y dijeron que no le tenían miedo. ¿Por qué salieron a decir que Nahir era un monstruo? Se va cayendo la careta de a poco."