Natacha Jaitt escrachó al "Corcho" Rodríguez: "Es hora de separarse, Verónica Lozano"

Primero, habló de "Jorgito", nombre que utilizaría para denominar al ex conductor de "Intrusos": " Me ha acusado a mí, no sólo en televisión, sino también en todos los medios posibles de extorsionadora. Jorgito es un encubridor de abuso de su propia hija, de su chofer. De lo que yo hablo acá está todo judicializado y probado. ¿Saben por qué no denunció al chofer? Porque este chofer era el remisero de Jorge para ir a buscar los sobres de dinero extorsivos, entonces valió mucho más los grandes sobres de su época dorada que el dolor, la herida, el sufrimiento, del abuso de una menor".

Y también le dedicó una parte importante de su video a Verónica Lozano: "Este #Sentime me cuesta. Pero prefiero decírtelo yo, a quienes dicen ser tus amigos. Todos lo saben menos vos, pero te lo voy a decir yo misma porque es siniestro. Estabas embarazada, a vos te hablo Verónica Lozano, mirá si te estimo que esperé hasta ahora. Me invitan a una fiesta, en un hotel muy conocido de Puerto Madero . Vos estabas embarazada en ese entonces, de seis meses, por ahí. Llego a esta fiesta, incluso estaba esa Paola Miranda, un par de "gatienzos" dando vuelta por ahí, como yo. Estamos ahí, llegan "los muchachos", saludamos.. . ¿Quién aparece? En un departamento privado... tu marido, El "Corcho" Rodríguez . Y que nadie diga lo contrario porque hay testigos y pruebas. Incluso "Jorgito" me dijo: "Todos sabemos que no te acostaste con ’Corcho’". No Vero, quedate tranquila, no me acosté con "Corcho", obvio que venía a eso. Pero dije: ’No, tu mujer está embarazada’. No quiero que por esto me abraces, pero tengo valores".