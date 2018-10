INAUGURARON LAS OLIMPÍADAS DE LOS EMPLEADOS LEGISLATIVOS

En el parque lineal Xibi Xibi se inauguraron esta mañana las Olimpíadas de Empleados Legislativos “Orlando Negrito Suárez”, acto que fue presidido por el vicegobernador CPN Carlos Guillermo Haquim, quien en la oportunidad destacó el trabajo conjunto que realizan las autoridades y trabajadores de la Legislatura jujeña diariamente. “Somos verdaderos compañeros de trabajo y más allá de las representaciones, compartimos un ámbito que debemos enaltecer y volver a vincular con toda la sociedad”, resaltó Haquim y expresó su deseo de que las competencias del próximo año se realicen en el predio que le fue cedido al gremio APL en el barrio Alto Comedero.



Además de Haquim participaron de la ceremonia los diputados Carlos Amaya (vicepresidente primero de la Legislatura), Alberto Bernis (titular del bloque de la UCR), Gaspar Santillán (titular de la bancada del Frente Primero Jujuy) y Lourdes Navarro, entre otros, además del ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz, el concejal Leandro Giubergia, Guillermo Batallanos, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), otros dirigentes del citado gremio y empleados de la Legislatura.

Luego del izamiento de la Bandera nacional con los sones de “Aurora” ejecutados por la banda de música de la Policía de la Provincia, la entonación del Himno y el minuto de silencio en homenaje a Suárez, empleado legislativo fallecido recientemente, habló Batallanos, quien agradeció la colaboración de las autoridades de la Legislatura para la realización de las olimpíadas, que se desarrollarán durante tres viernes consecutivos en canchas de los barrios Malvinas Argentinas y Santa Rosa, con la participación de seis equipos en fútbol, básquet, vóley y juegos de salón.

Destacó que desde hace ocho años estas actividades recreativas y de confraternidad no se hacían, recordando también que hace algunos días se trató y aprobó el balance de APL como no ocurría hace once años.

Seguidamente, el diputado Bernis dijo que es importante la tarea social que quiere realizar el gremio con este tipo de actividades recreativas, felicitando a la entidad por su responsabilidad a la hora de pedir lo que merecen los trabajadores legislativos, máxime en la situación que se está atravesando. “Siempre existe el respeto, la comprensión y la buena voluntad de la Presidencia de la Legislatura para atender estos pedidos, y que está dispuesta a hablar y a realizar gestiones para conseguir cosas para el gremio y los trabajadores, como el predio, el apoyo a la mutual y para que participe en distintos encuentros. Y eso es lo que corresponde hacer en la familia legislativa: fortalecer el gremio, a los empleados y dar apoyo a hechos como éstos”.

Finalmente, el vicegobernador también calificó a autoridades y empleados legislativos “como una familia”, trabajando juntos en materia laboral, cultural, deportiva y social, pero sobre todo para hacer que “toda la comunidad jujeña se sienta representada en el Poder Legislativo”, y reiteró su anhelo de que el trabajador de la Legislatura cuente con su Estatuto, una norma muy anhelada por todos.

Seguidamente, integrantes de los distintos equipos protagonizaron la primera competencia de las olimpíadas, una maratón para mujeres y otra para varones, mientras que en horas de la tarde se cumplieron partidos de fútbol.

Periodista: Rodrigo Saavedra Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.