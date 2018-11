CONCEJALES SE REUNIERON CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD

Con el objetivo de conocer los avances en relación a la recuperación del espacio público sobre la avenida Párroco Marske, concejales capitalinos recibieron al Secretario de Gobierno del Municipio, Gastón Millón, para interiorizarse del tema.

En la reunión hablaron sobre la Ordenanza N° 7150 sancionada este año, que dispone la caducidad de todos los permisos de ocupación y habilitaciones comerciales que hubiera expedido la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, de todos los establecimientos y locales ubicados en el lugar.

Por esta razón, Gastón Millón solicitó a los concejales presentes la posibilidad de extender el plazo de retiro del lugar por 60 días más, teniendo en cuenta que el plazo tiene fecha de vencimiento el 31 de Diciembre.

En este sentido, la Vicepresidente Primera del Concejo Deliberante, Estela Flores, agradeció la presencia de Millón y su equipo técnico, manifestando que “nos informaron sobre la situación de la avenida, la predisposición de algunas personas que tenían sus puestos ubicado ahí de retirarse, y más allá que algunas personas quedan, se analizó la posibilidad de extender el plazo y lo trataremos en la próxima sesión. Por lo que se charló, hay un consenso positivo respecto de lo solicitado”.

Por su parte, el Secretario de Gobierno al referencia a la obligación de remover los puestos que están ocupando de forma ilegal la Párroco Marske, remarcó que “vine a presentar un informe de lo realizado hasta la fecha y ver como se cierra este tema, ya que la mayoría de los que estaban instalados ahí ya firmaron el convenio para desocupar y los que no firmaron están al límite de ser desalojados judicialmente”

Seguidamente agregó que “confiamos en que esto no va a ser necesario, pero como ejecutores de esta ordenanza teníamos que venir a brindar el informe de cada una de las situaciones que se fueron llevando adelante”.

Ante la consulta sobre la posibilidad de una prorroga, el funcionario destacó que “existe esa posibilidad, pero no va a exceder los 30 o 60 días, como para que también la gente que se retire de ese sector consiga con tiempo un local para poder reubicarse. Lo que queremos aclarar es que no queremos avasallar los derechos de nadie, pero si recuperar el espacio público que es de todos y no de alguien que haya decidido hacerse el dueño de algo y no pagar nada a nadie”.

Para terminar Millón junto al equipo de Control Comercial se pusieron a disposición de los ediles: “evacuamos todas las dudas y preguntas que podían llegar a existir, de cual es el proyecto a futuro, cuantos eran los puestos que habían y como se avanzó, entre otras cosas”, finalizó.