El llamativo pedido de Juan Darthés y sus hijos a Mauro Viale ni bien terminó la entrevista

Después de la gravísima denuncia por violación que presentó Thelma Fardin en su contra en la justicia, Juan Darthés decidió romper el silencio en una entrevista con Mauro Viale para A24.

Luego, contó un llamativo pedido que le hicieron los hijos de Darthés, y el propio Darthés, al terminar la entrevista: “La nota la hizo primero con ganas y después a regañadientes. Los chicos estaban cuidando al viejo. Cuando terminó la nota vinieron y me mostraron con su cara que no les había gustado la nota. Algo no les gustó. Me decían que no era lo que esperaban, que no lo favorecía al viejo. Me dicen ‘la borramos’, yo les dije ‘no, no me borran nada, yo no soy su vocero’. Él me dice también, ‘¿la borramos?’. Le dije que no y dijo ‘está bien, tiene razón Mauro’”.