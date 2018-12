EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA CIVIL ASISTIRA A POBLADORES DE VOLCAN Y LOCALIDADES CERCANAS

La Dra. Traillou

expresó que un eje fundamental de la política pública del Ministerio a su cargo, es la territorialidad; si no nos acercamos a las localidades no hay acceso posible; y dijo que no obstante el poco personal con que se cuenta, estamos implementando un plan de itinerancia en las zonas que por distintos motivos, poseen mayor dificultad para llegar hasta los centros judiciales.