Gloria Carrá, lapidaria con Juan Darthés tras la denuncia por violación: "¡Me da asco, qué ser inmundo!"

"Siempre dije que Darthés, no lo quiero ni nombrar, siempre se portó bien conmigo, yo trabajé mucho tiempo con él. Pero esto es lo que tiene esta gente, que se enmascara... no es que anda por la vida con el pito afuera y uno se hace el bolu...".

Una de ellas fue Gloria Carrá , quien quiso exponer su punto de vista sobre el actor: "Siempre dije que Darthés, no lo quiero ni nombrar, siempre se portó bien conmigo, yo trabajé mucho tiempo con él. Pero esto es lo que tiene esta gente, que se enmascara... no es que anda por la vida con el pito afuera y uno se hace el bolu...".