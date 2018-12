HAQUIM EN EL LANZAMIENTO DE LICITACIÓN DE LA ZONA FRANCA MINORISTA DE LA QUIACA

El vicegobernador CPN Carlos Haquim participó del acto en el que se dio a conocer el Decreto que autoriza el llamado a licitación pública, nacional e internacional, para la concesión, construcción, explotación y administración de la Zona Franca de La Quiaca.

En el acto realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno el viernes, también estuvieron el gobernador CPN Gerardo Morales; la senadora nacional Dra. Silvia Giacoppo; el ministro de Desarrollo Económico y Producción, CPN Juan Carlos Abud Robles, el diputado provincial Alberto Bernis; los intendentes Dr. Miguel Tito (La Quiaca) e Ing. Rolando Ficoseco (Perico) y el presidente del Ente de Administración de Zonas Francas, Lic.Martín Luque, entre otras autoridades.

En la ocasión, el vicegobernador y presidente del Poder Legislativo señaló que la licitación de la Zona Franca de La Quiaca “estamos seguros que va a venir a cambiar el sistema de comercialización de todo el norte argentino y sobre todo nos va a permitir algo que soñamos durante mucho tiempo los jujeños, que es llevar a zonas de nuestra provincia en donde es muy difícil el desarrollo y la generación de actividad económica, esta posibilidad a partir de los diferenciales tributarios que se van a tener en la comercialización de productos en la provincia”.

Afirmó que la Zona Franca de venta minorista de La Quiaca, en el cual se viene trabajando desde hace dos años, “es uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos como espacio de la política”, invitando a los empresarios y trabajadores jujeños a sumarse a la iniciativa que traerá beneficios a la comunidad de la Puna. “Si esto no se visualiza y no se avanza en el sentido que quiere el Gobierno de la Provincia, vendrá gente de otro lugar a hacer lo que nosotros no podemos hacer”.

Finalmente manifestó su satisfacción por este paso, ya que el viene trabajando desde 1992 en este proyecto de la Zona Franca de la Puna que recién ahora puede materializarse.

Por su parte, el diputado Bernis, presidente de la bancada de Cambia Jujuy, destacó que las Zonas Francas para Jujuy se enmarcan en un proyecto que “es transversal, que sobrepasa las cuestiones político-partidarias, es un tema en el que tenemos que trabajar entre todos”, mencionado que junto al intendente Miguel Tito se ha trabajado en todo lo que necesario para lograr lo que será la de La Quiaca. “Esto tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo y la generación de trabajo, no solo para La Quiaca, sino para la Puna y para Jujuy”, destacó.

Finalmente el gobernador Morales dijo que “la idea es producir la adjudicación el 28 de febrero, allí hay una instancia en que la adjudicación realizada por la Provincia tiene que ser monitoreada por el Ministerio de Producción de Nación”.

Asimismo, sostuvo que los pliegos han sido confeccionados por un equipo administrativo de la Provincia que trabajó de manera coordinada con personal idóneo de Nación. Estimó que la licitación demandará poco tiempo, y que “solo se esperen diez días para firmar el contrato, y así en 60 días arrancar con las obras”.

A su vez agregó que se está trabajando en un proyecto para movilizar a los empresarios jujeños a que formen parte de las zonas francas de La Quiaca y de Perico.





Periodista: Rodrigo Saavedra Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.