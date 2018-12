La terrible historia de maltrato de Carolina Papa

En Incorrectas se tocó el caso de Juan Darthés . Mientras las panelistas brindaban sus opiniones, Moria Casán interrumpió para pedirle a Carolina Papaleo que contara su caso de maltrato.

“Empezó con una escena de celos de él. Primero que mi familia, después que mis amigos, la facultad… La última gota que derramó el vaso fue cuando haciendo una temporada en Carlos Paz me dijo ‘si tu mamá no se va (de la casa), vos no estrenás’“

“Lo que yo sufrí fue el matrimonio con el padre de mi hijo” , anticipó la actriz. Y continuó: “Empezó con una escena de celos de él. Primero que mi familia, después que mis amigos, la facultad… La última gota que derramó el vaso fue cuando haciendo una temporada en Carlos Paz me dijo ‘si tu mamá no se va (de la casa), vos no estrenás’“ .

Como no sabía “cómo escapar de toda esa locura”, juntas cranearon un plan. “El plan era que yo me quedara modosita, que hiciera como que le creía todo, porque cuando él empezaba a enloquecer, yo bajaba” , reveló Papeleo.