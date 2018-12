La versión de la esposa de Juan Darthés sobre los rumores de separación

La semana pasada Juan Darthés huyó rumbo a San Pablo, Brasil, tras las fuertes repercusiones que generó la denuncia penal por violación que le hizo Thelma Fardin.





Si bien el actor viajó junto a sus dos hijos, nada se supo de su esposa, María del Carmen Leone con quien el actor está en pareja hace 24 años.





De acuerdo con el periodista Rodrigo Lussich, Darthés estaría viviendo una fuerte crisis con Leone quien está evaluando si continuar la relación. Por tal motivo, el actor pasó la Navidad en San Pablo acompañado por su hijo mayor, Tomás, y su novia. Mientras que su esposa y su hijo menor, GianFranco, se quedaron en Buenos Aires.





Lo cierto es que, después de estas versiones, en Los ángeles de la mañana lograron obtener la palabra de la esposa de Darthés. A través de la periodista Karina Iavícoli, la mujer dio su versión de los hechos y desmintió la separación.





“Ayer hablé con Gianfranco (uno de los hijos de Juan Darthés), que estaba muy nervioso, y me dijo que hable con su mamá. Yo lo que quería saber era si (Juan) se había separado de María Leone”, dijo la panelista y agregó: ” El teléfono al que llamé es al de la madre, pero me atendió el hijo. Él me dijo ‘mi mamá ya te va a contestar’. María no está separada. Ellos no están separados. De hecho, ella se quedó acá (Buenos Aires) para hacer unas cosas en la casa. La casa que tienen en Nordelta está en venta. Y lo que sé es que en una semana, aproximadamente, María estaría viajando a San Pablo para acompañar a Juan Darthés”, aclaró.





Luego, en LAM dieron más detalles de cómo fue la “escapada” de Juan Darthés a Brasil. “Él tiene un hermano, que vive en Rosario y que se llama Roberto, es quien lo acoge en primera medida, porque nadie entendía por qué salió desde Rosario a Brasil, y es porque estuvo guardado en un barrio que se llama Kentucky, que es muy reconocido y de gente de cierto poder adquisitivo. Él lo protege y lo lleva al aeropuerto con sus dos hijos. Darthés viaja con Gian”, contaron.





