Sabrina Rojas reapareció en Instagram con un video que levantó más sospechas

Sabrina Rojas ya aclaró lo que pasó en la madrugada del miércoles con su cuenta de Instagram: un hacker tomó el control y posteó esa furiosa story que hablaba de un "violento, drogadicto y psicópata" y parecía la previa de un escándalo descomunal en la farándula.





Sin embargo, muchos de los seguidores de la actriz no creen en esta versión. Así quedó demostrado en su primera publicación post hackeo: un video de un divertido momento familiar en la pileta con Esperanza y Fausto, los hijos de la pareja de Sabrina con Luciano Castro.





"Venecia en Marpla", escribió Sabrina, ajena al revuelo que se había generado apenas horas atrás. En el clip se lo escucha a Castro y parece reinar la paz.





El video fue el disparador de un intenso debate entre los seguidores de Rojas. Si bien varios se mostraron conformes con la explicación del hackeo, predominaron los escépticos . Algunos de los comentarios:





" No te creo nada. Tan rápido, en dos horas, no se recupera una cuenta. Es obvio que algo pasó y después te arrepentiste" ; "Nena las cuentas hackeadas no se recuperan tan rápido. Es mejor reconocer que te agarró la locura de 5 minutos y actuaste en caliente. Nadie te cree el hackeo". "Una lástima que sea así, parecían una linda familia, a veces tapar el sol con un dedo y volver es peor...lo dicho, dicho está".









Otros mensajes apuntaron a una teoría "pantalla". Hubo quienes notaron que el color del pelo de la actriz en este video no es el mismo que lució en otras fotos de las vacaciones, donde se la ve más rubia. "Este video es viejo", señaló una mujer.





Más allá de las teorías conspirativas, en Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre aportó un dato interesante sobre la recuperación de las cuentas hackeadas. "Son horas o días hasta que la recuperás. Te la suspenden, tenés que mandar tu pasaporte, fotos, te piden cinco posteos que hayas hecho, tenés que nombrar amigos", indicó.





Fuente:

Periodista: Jesus alejandro Janco Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.