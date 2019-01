Calu Rivero dio detalles del llamado que Ricardo Darín le hizo a Ana Rosenfeld antes de defender a Juan Darthés

"Yo dejé que hablen mucho, me fui calladita y dejé que digan ’la tonta que deja una serie’, y yo no tenía las armas suficientes para hablar, pero ahora me siento súper segura y equilibrada, tuve después de años de terapia, pero lo que más sufrí es haberme distanciado de la actuación, porque me costó volver a confiar en un compañero de elenco",

"Yo dejé que hablen mucho, me fui calladita y dejé que digan ’la tonta que deja una serie’, y yo no tenía las armas suficientes para hablar, pero ahora me siento súper segura y equilibrada, tuve después de años de terapia, pero lo que más sufrí es haberme distanciado de la actuación, porque me costó volver a confiar en un compañero de elenco", dijo en ese entonces.

"Me dijo: ’Este tema tiene que terminar acá porque se puede estar hablando de una malinterpretación y no es un tema que le haga bien a Calu que avance’. Por eso, de alguna manera por pedido de él, yo se lo transmití a Juan y se frenó", explicó Rosenfeld en ese momento.

"Recibo un llamado de mi representante en ese momento diciendo ’ya tuiteá que él (Darthés) es un caballero, que esto se termine’, y yo dije ’¿y mi dignidad?, ¿cómo voy a tuitear algo para que se termine qué?’. Entonces me vio tan mal Ricardo… me acuerdo perfecto estar en el living con Clara, el Chino, Flor. Me vio tan mal que me dijo ’conseguime el teléfono de Ana y vamos a ver qué pasa, qué quiere"

"Recibo un llamado de mi representante en ese momento diciendo ’ya tuiteá que él (Darthés) es un caballero, que esto se termine’, y yo dije ’¿y mi dignidad?, ¿cómo voy a tuitear algo para que se termine qué?’. Entonces me vio tan mal Ricardo… me acuerdo perfecto estar en el living con Clara, el Chino, Flor. Me vio tan mal que me dijo ’conseguime el teléfono de Ana y vamos a ver qué pasa, qué quiere" , agregó.

"Ahí es cuando le dan el teléfono, la llama él directamente a Ana, yo no hablo con Ana, yo estaba al lado de él, y él le dice ’Hola, Ana, Ricardo Darín te habla. No sé si estás al tanto de lo que estás defendiendo, de lo que vas a defender’".

"O sea, le dijo así: ’No sé si vos estás al tanto de lo que estás defendiendo’. Me acuerdo que Ana Rosenfeld le dijo: ’No, a mí me lo pasaron recién al caso’, como que recién llegó de viaje, o venía de viaje, una cosa así. Y le dijo: ’Bueno, yo lo único que te aconsejo es que sepas que si vos vas a ir en contra, no te va a convenir’".