Cierran la Fundición de Mina El Aguilar en Palpalá y dejan a 144 empleados sin trabajo

La multinacional Glencore, a cargo de la empresa, decidió cerrar sus puertas debido a que las ganancias obtenidas no son las que esperaban. Dejarán a 144 familias sin sustento y pretenden indemnizarlos por menos del 50% de lo que les corresponde. Hoy reclamarán en el Ministerio de Trabajo.Los trabajadores de la Fundición de Plomo de Mina El Aguilar que funciona en Palpalá están preocupados porque este jueves fueron notificados formalmente por parte de la empresa de que la misma cerrará sus puertas y dejará a 144 familias en la calle.Al parecer, los directivos de la empresa ya venían barajando esta posibilidad pero en silencio, ya que los empleados no sabían nada al respecto. El motivo del cierre sería que las ganancias obtenidas por la empresa no son las que tenían proyectadas. Los directivos de la empresa ya presentaron el pedido de quiebra en el Ministerio de Trabajo de la Nación en Buenos Aires en el mes de diciembre, situación que los empleados desconocían hasta ayer.El punto de inflexión fue cuando la empresa decidió licenciar a casi todo el personal de vacaciones al mismo tiempo, una modalidad que nunca antes habían utilizado. Allí, los empleados intuyeron que las cosas no andaban bien, aunque ya era tarde.La fundición está a cargo de la multinacional Glencore desde el año 2005, una compañía líder mundial en el comercio de metales básicos y con participación internacional en operaciones mineras y metalúrgicas. Un intensivo plan de inversiones se puso en marcha con el propósito de modernizar la planta y optimizar los procesos productivos.hoy viernes a las 10 de la mañana, los 144 trabajadores se dirigirán hacia el Ministerio de Trabajo de la provincia, junto con el apoyo de la UOM para reclamar y tratar de entrevistarse con el ministro Cabana Fusz, a quien le plantearán la situación por la que atraviesan, ya que la empresa pretende indemnizarlos con una suma menor al 50% de lo que les corresponde.En este sentido, uno de los trabajadores de la Fundición El Aguilar de Palpalá, manifestó que "nos dejaron a todos en la calle, ya la veníamos oliendo porque nos sacaron a todos juntos de vacaciones y nunca pasaba eso. El gerente nos habló y nos dijo que íbamos a salir de vacaciones para que más gente cubra los turnos. Hoy hubo una reunión con los delegados donde dijeron que la Fundición cierra y mostraron unos papeles que ellos (por los directivos de la empresa) presentaron en el Ministerio de Trabajo en Buenos Aires hablando de la crisis preventiva y donde dice directamente que van a cerrar y que nos van a dar una mínima indemnización 'a negociar'".Asimismo, el trabajador, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato por temor a represalias, indicó que "hoy nos avisaron eso porque tuvimos una reunión formal con el gerente y nos mostraron directamente los papeles que presentaron en diciembre en Buenos Aires por el pedido de quiebra para no pagar el 100% a los empleados. El problema es que se trata de una multinacional grande, Glencore es uno de las mayores empresas que sacan plomo, nosotros somos la empresa más chiquita que ellos tienen en el mundo porque ellos tienen fábricas enormes y minas, se encargan de todo lo que es explotación de minas"."El problema no es que no ganaban plata, sino que ellos dicen que no ganaban lo que esperaban ganar. Nosotros queremos que por lo menos nos paguen el 100% de lo que nos corresponde. Hay tipos de 60 años que trabajan allí hace 20 ó 30 años y están enfermos porque tienen plomo en la sangre por el trabajo que realizan", dijo.Y agregó que "por ahora sacaron a todo el personal de vacaciones, salvo unos cuatro que siguen porque ya habían salido de vacaciones antes y todos vamos a seguir siendo empleados hasta que el Gobierno y la empresa lleguen a un acuerdo"."Mañana (por hoy) vamos a ir a reclamar al Ministerio de Trabajo. En la mina son más gente, allí indemnizaron a 120 personas pero les pagaron el 125% de indemnización y a nosotros nos quieren dar menos del 50%", concluyó.Glencore, una multinacional suizaGLENCORE INTERNATIONAL AG es uno de los principales participantes en el mercado mundial de recursos naturales. Provee a consumidores industriales tales como el sector automotriz, de la construcción, metalúrgico, energético y alimenticio, quienes confían en su consolidada red global de operaciones como fuente de metales, minerales, petróleo y sus derivados, carbón y productos agrícolas.Es una compañía privada con casa central establecida en Baar, Suiza, con presencia global sobre 60 oficinas en más de 50 países. En sus operaciones industriales, emplea directa o indirectamente más de 60.000 personas en 19 plantas en 12 países.La operación del GRUPO GLENCORE INTERNATIONAL AG en Argentina, en el área de metales y minerales, la conforman AR ZINC S.A. junto a COMPAÑIA MINERA AGUILAR S.A., con el yacimiento minero ubicado en El Aguilar, al noroeste de la provincia de Jujuy y la refinería de plomo y plata ubicada en Palpalá, Las tres operaciones trabajan de manera coordinada constituyendo el principal polo minero y de refinación de metales en el país hasta el día de hoy.