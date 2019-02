DIPUTADO ALBERTO BERNIS: “COMIENZA LA RECIPROCIDAD CON BOLIVIA”

GOBERNADOR GERARDO MORALES, DIPUTADO ALBERTO BERNIS, MINISTRO DE SALUD GUSTAVO BOUID Y EMBAJADOR EN BOLIVIA NORMANDO ALVAREZ GARCIA JUNTO LA VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE BOLIVIA, MARIA DEL CARMEN ALMENDRAS CAMARGO

El presidente del bloque de diputados del Frente Cambia Jujuy, Alberto Bernis, destacó la reunión desarrollada en Santa Cruz de la Sierra donde los gobiernos de Argentina y Bolivia acordaron conformar una comisión técnica que trabajará en la elaboración de un convenio de reciprocidad en la atención médica para ciudadanos no residentes de ambos países.El diputado Alberto Bernis fue parte de la comitiva oficial que encabezaron el gobernador Gerardo Morales y el Secretario de Salud argentino Adolfo Rubinstein, que se reunieron con autoridades sanitarias y de cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia.El legislador definió que durante el encuentro se impuso “la racionalidad, la normalidad, la justicia, la igualdad” y que en ese marco las autoridades bolivianas entendieron que la reciprocidad “no es una cuestión política- ideológica, sino que es una cuestión humanitaria” añadió.Producto del dialogo y el entendimiento Bernis anuncio que a partir de 01 de marzo los argentinos van a ser atendidos como cualquier boliviano, sin exigencia de pago anticipado, “comienza la reciprocidad con Bolivia” afirmó.Respecto al reclamo de una compensación de gastos anuales por servicio de salud a extranjeros, el legislador provincial aseguró que el gobernador Morales insistirá en el “recupero” de los 160 millones de pesos que los jujeños invirtieron para la atención de extranjeros en el sistema de salud público provincial y anuncio que dicha compensación se plasmará en el acuerdo definitivo de reciprocidad que se firme en los próximos meses.Adelanto que esta “compensación” no necesariamente debe ser dinero en efectivo, sino que puede ser subsanado con obras de gas; en este sentido puso como ejemplo al Hospital de La Quiaca, que no cuenta con red de gas, así como varias escuelas de frontera que tampoco cuentan con el servicio, “sería bueno que el estado boliviano compense con obras de gas a la provincia, a fin de mejorar la calidad de vida en la zona de frontera” indicó.Finalmente destacó la decisión política del gobernador Gerardo Morales de plantear un tema que tiene que ver, con “la Justicia, la igualdad y la reciprocidad”; en este sentido valoró las gestiones emprendidas por el mandatario jujeño a fin de lograr que los argentinos sean atendidos “como corresponde, con reciprocidad y equidad” en situaciones de emergencia de salud en el Estado Plurinacional de Bolivia.San Salvador de Jujuy, 26 de febrero de 2019