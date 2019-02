Fardin: "Este mes no pude pagar el alquiler"

Fardin, que será la tapa de la revista OHLALÁ de este mes, habló sobre el lugar en el que quedó para la sociedad argentina: "Me hago cargo de mi rol en este momento. ‘Me hago cargo’, suena a que me pesa, pero ya no me pesa. Encontré un equilibrio, no lo siento solo sobre mi espalda, porque estoy acompañada, asesorada, preguntando todo el tiempo.

A pesar de su valentía, la actriz reveló que no es sencillo el lugar donde quedó y que complicó su carrera: "Hay una fantasía de que mi millón de seguidores en Instagram es un millón de pesos o dólares en mi cuenta. A ver..., no pagué el alquiler este mes. Ya se está resolviendo, no es que voy a estar en la calle mañana, pero mi rol conlleva un montón de otras situaciones: quién me sostiene emocionalmente, quién me presta plata en estos dos meses que yo no podía trabajar, porque... ¿quién me va a contratar en este momento como actriz?"