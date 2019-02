GOBIERNO Y MUNICIPIOS PLANIFICAN OPERATIVO PARA CARNAVAL

“Queremos que al llegar el carnaval se encuentren coordinadas todas las acciones, no sólo para el disfrute de la gente, sino también para prevenir que no haya accidentes, sabiendo que Jujuy va a recibir muchísimas personas según nos indicó el Ministerio de Turismo”, expresó Bouhid durante la reunión y mencionó algunos puntos como la falta de agua, los controles de alcoholemia, la cantidad de personas en los bailes, y demás medidas de seguridad. Asimismo, informó que el SAME 107 “ya presentó la planificación de cobertura para cada lugar en el cual se ha notificado que se realizarán eventos y también se trabaja en la incorporación de postas cercanas a Purmamarca y Tilcara”, subrayó.