VALIOSA PARTICIPACIÓN EN LA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL PLAN ESTRATÉGICO URBANO AMBIENTAL DE TILCARA

A través de la presencia de 25 expositores y alrededor de 60 asistentes, se pudo poner en consideración de los habitantes de Tilcara, el Estudio de Impacto Ambiental de una obra que busca mitigar los efectos de fenómenos naturales a los cuales se ve expuesta la localidad, fortalecer el Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental sobre el cual viene trabajando el Gobierno de la Provincia, y ofrecer un desarrollo en materia de infraestructura para beneficio de la comunidad.

Asimismo, el espacio participativo garantizó el acceso de la ciudadanía a la información, la transparencia en las acciones que se buscan llevar adelante, y la consideración de los planteos, aportes y sugerencias que enriquecerán la propuesta final antes de ser presentada a la Corporación Andina de Fomento (CAF), órgano financiador de la iniciativa.

Un plan para mitigar el riesgo hídrico

Al respecto, el Secretario de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente, Pablo Bergese, se mostró satisfecho con la participación, y dijo: “pusimos a disposición durante más de 20 días el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, justamente para que la sociedad conozca de qué se trata, se informe, tenga una idea previa y pueda hoy venir a expresar sus consideraciones, tal como hicieron de un modo respetuoso y propositivo”.

“Esto –aclaró- en el marco de lo que indica la Ley y en el contexto de un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que lleva adelante la Secretaría de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente, para cumplir con la etapa de búsqueda de factibilidad ambiental del proyecto presentado por el MISPTyV”.

A su turno, la Directora de Infraestructura de Datos Espaciales de la Secretaría de Ordenamiento Territorial (MISPTyV), Susana Chalabe, explicó que “el Plan parte de un contexto de amenazas naturales a las que está sujeta Tilcara, y plantea el desafío de mitigar el riesgo hídrico. Obviamente que mitigarlo completamente implicaría montos que escapan al financiamiento que estamos solicitando. Pero tratamos de empezar a hacer acciones en un plan estructurado de mitigación de riesgo”.

También valoró que el proyecto parte y se sostiene en la participación de instituciones civiles, del gobierno y la comunidad, porque contempla obras estructurales y no estructurales. “Las primeras son obras físicas como defensas, corrección de torrentes, un parque lineal inundable. Las obras no estructurales tiene que ver con el programa de ordenamiento territorial que es un programa participativo que permite definir cómo será el crecimiento de Tilcara, qué zonas tendremos que preservar, en cuáles zonas no podemos asentarnos por un riesgo hídrico. Es una construcción colectiva”, precisó la funcionaria.

Finalmente, Edgardo de Jesús Sosa, ingeniero hidráulico que participó en la formulación de ideas después de los eventos naturales ocurridos en el 2017 en la Quebrada de Humahuaca, también se mostró expectante respecto al proyecto, y evaluó como favorable la realización de la Audiencia para conocer un Proyecto al que calificó como “de suma importancia para Tilcara”.

“La inversión que se va a hacer en Tilcara es muy grande y lo importante es que la comunidad sepa desde el primer momento de qué se trata y participe. Hay mucha inversión que cuesta mucho conseguir, y el tema hídrico es muy difícil plantearlo a nivel nacional e internacional, porque es muy difícil hacerlo. Por eso decidimos participar validando esas obras que hemos propuesto”, concluyó el expositor.

Presidieron y estuvieron presentes en el encuentro, el Secretario de Infraestructura, Pablo Civeta junto al Secretario de Planificación, Ramiro Tejeda, el Subsecretario de Ordenamiento Territorial, Eduardo Cazón, la Directora de Infraestructura de datos espaciales, Susana Chalabe, y el Coordinador de Planificación Estratégica del MISPTyV, Gustavo Toffoli; el Secretario de Calidad Ambiental, Pablo Bergese, acompañado de la Directora de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Ambiente, Mercedes Zamorano; el Director de Recursos Hídricos, Guillermo Sadir; el Director Provincial de Vialidad, Hugo Montaño. Además acompañaron el Intendente de Tilcara, Ricardo Romero; la Directora Provincial de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Turismo, Valentina Millón; y en calidad de Coordinadora de la Audiencia, la coordinadora de Comunicación del MISPTyV, Belén Romero.

Periodista: Rodrigo Saavedra Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.